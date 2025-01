1 stycznia 2025 r. weszły w życie nowe definicje budynku i budowli w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości. Ostrzegaliśmy ostatnio, że przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się firmowej infrastrukturze, by do końca marca poprawnie wypełnić deklarację podatkową. Co mówią nowe przepisy i jakich budowli dotyczą? Zapraszamy na kolejny webinar "Rzeczpospolitej".