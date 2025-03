Sposób na problemy podatkowe: dogadać się z fiskusem. Nowe pomysły zespołu Brzoski

Umowa z fiskusem rozwiewająca nieporozumienia co do faktów, roczny limit czasu kontroli skarbowej a także możliwość zmiany formy opodatkowania małych firm w trakcie roku – to kolejne podatkowe propozycje zespołu Rafała Brzoski.