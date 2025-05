Chodzi o zasadę in dubio pro tributario, która jest już zapisana w art. 2a ordynacji podatkowej. Obecnie ma zastosowanie, gdy są wątpliwości co do treści przepisów. Fiskus musi je rozstrzygać na korzyść podatnika.



Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ordynacji podatkowej wprowadza zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego rozstrzyga się na korzyść strony postępowania.