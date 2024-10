Operacje związane z kryptowalutami będą podlegać nadzorowi

Na przestrzeni ostatnich lat kryptowaluty zaczęły być postrzegane jako coraz bardziej atrakcyjne środki płatnicze i inwestycyjne. W ostatnim czasie ten trend się nasilił. Za najbardziej oczywisty przykład należy podać Salwador, kraj w którym w 2021 r. bitcoin („BTC”) został przyjęty jako oficjalny środek płatniczy. Innym przykładem jest wprowadzenie w 2024 r. funduszy ETF opartych na bitcoinie, m.in. w USA, Hongkongu czy Brazylii. W Unii Europejskiej 31 maja 2023 r. przyjęto rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów („MiCAR”). W celu zapewnienia stosowania przepisów MiCAR w Polsce 23 lutego 2024 r. został opublikowany projekt ustawy o kryptowaktywach. Projekt ustawy przenosi zasadniczo wymogi MiCAR do polskiego porządku prawnego. Należy jednak podkreślić, iż polski ustawodawca zamierza bardziej rygorystycznie uregulować ten sektor, aniżeli wynika to z MiCAR. Rozpoczynając analizę projektu ustawy, w pierwszej kolejności należy odnieść się do definicji samego „kryptoaktywa”. Zgodnie z przyjętą definicją kryptoaktywo „oznacza cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub prawa, które da się przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii”. Na obecnym etapie rozwoju sektora krypto definicję należy ocenić pozytywnie, jako iż jest ona na tyle szeroka, że jest w stanie objąć różne rodzaje form kryptoaktywów. Dynamicznie zmieniający się rynek pokaże, czy przyjęta definicja kryptoaktywa jest na tyle szeroka, żeby skutecznie funkcjonować w przyszłości.