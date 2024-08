Nowe obowiązki szkół, ośrodków sportowych, a nawet hoteli. Cel - ochrona dzieci

Gościem Ewy Szadkowskiej we wtorkowym magazynie prawnym „Rzeczpospolitej” będzie Natalia Kwiatkowska, adwokat z Kancelarii Legalden. Tematem rozmowy będą nowe wymogi m.in. dla szkół i przedszkoli, klubów sportowych, organizacji pozarządowych czy placówek medycznych. Wprowadza je tzw. ustawa Kamilka, czyli nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw.

Do przyjęcia nowych rozwiązań skłoniła decydentów tragiczna historia ośmioletniego Kamila z Częstochowy, który zginął w wyniku przemocy domowej. Ustawa Kamilka częściowo weszła w życie 15 lutego 2024 r., dając jednak wielu instytucjom i placówkom, w których przebywają lub mogą przebywać dzieci, pół roku na wdrożenie tzw. standardów ochrony małoletnich. Czym są te standardy? Jakie kary i komu grożą za niedopełnienie wymogów? Czy podmioty wymienione w ustawie w ogóle wiedzą o ciążących na nich obowiązkach, zważywszy na to, że rząd i samorządy nie zdecydowały się na przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę kampanii społecznej? I czy mówimy o szansie na realną poprawę bezpieczeństwa dzieci czy jednak o kolejnym biurokratycznym obowiązku, który sprawi, że tylko „na papierze” wszystko będzie w porządku. O to wszystko Ewa Szadkowska spyta ekspertkę.