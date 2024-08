Wiceminister sprawiedliwości stracił posadę, sprawa może mieć jednak dalszy ciąg

Gościem Ewy Szadkowskiej w magazynie prawnym „Rzeczpospolitej” będzie Katarzyna Dąbrowska, adwokatka, partner w Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. A tematem rozmowy - możliwe konsekwencje prawne, z jakimi powinien liczyć się były już wiceminister sprawiedliwości.

Jak ujawniła Wirtualna Polska, Bartłomiej Ciążyński niedługo przed objęciem posady w resorcie sprawiedliwości wybrał się na urlop służbowym samochodem, udostępnionym przez państwowy Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. I wbrew regulaminowi, który podpisał, tankując zapłacił służbową kartą paliwową. Czy przyjdzie mu za to odpowiedzieć karnie, a jeśli tak, to na podstawie którego przepisu? Czy w grę wchodzi przestępstwo nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego? A może mieliśmy do czynienia z wykroczeniem przeciwko mieniu? Wreszcie, jak prawnicy oceniają wyjaśnienia innego prawnika (Ciążyński jest radcą prawnym), mówiącego: „Nie miałem wiedzy, że nie mogę tak uczynić”. O tym wszystkim Ewa Szadkowska rozmawia z mec. Katarzyną Dąbrowską, która specjalizuje się w prawie karnym.