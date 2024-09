Frankowicze już wygrali teraz pora na złotówkowiczów

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz linia orzecznicza polskich sądów jest klarowana. I nic w tych sprawach nie może się już wydarzyć, co mogłoby to zmienić. Problemem- zdaniem adwokata – jest czas trwania procesów frankowych, które mogą ciągnąć się 3-4 lata.

Mecenas Jachira zwrócił też uwagę na nową odsłonę sporów, z bankami, która wkrótce może nadejść. Chodzi o kredyty złotówkowe, których w Polsce jest ok. 17 mln. Pierwsze nieprawomocne wyroki w takich sprawach już zapadły. Może być to jednak proces podobny do tego, jaki miał miejsce w przypadku frankowiczów.