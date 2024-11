Prof. Kołodko Program 800+ do likwidacji, ale rząd tego nie zrobi

Jego zdaniem trend spadkowy jest bardzo silny i gdyby nie przepływ imigrantów, sytuacja byłaby jeszcze gorsza. To charakterystyczne dla państw rozwiniętych. Choć imigracja generuje również inne problemy – zwrócił uwagę ekonomista.

Oceniając programy prorodzinne, prof. Kołodko stwierdził, że są one bardzo kosztowne dla budżetu i podatników, a nie przynoszą spodziewanych efektów. Czy należy zlikwidować 800+? – Z punktu widzenia merytorycznego – tak, z politycznego – to trudne w sytuacji, kiedy mamy rząd, który nie rozwiązuje problemów, tylko chce utrzymać się u władzy. Nie ma w takiej sytuacji co liczyć na większe zmiany – powiedział profesor. Dodał, że korzystniejsze dla demografii byłoby skierowanie tych środków na innego rodzaju pomoc, m.in. na usługi świadczone zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny, związane z instytucjonalną opieką nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym, np. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To wielka sprawa, która mogłaby skłonić rodziców do posiadania drugiego dziecka. Obecnie w Polsce obowiązuje model 2+1 – tłumaczył prof. Kołodko.