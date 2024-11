Czy „złotówkowicze” mają szanse w sporach z bankami

Zwrócił on uwagę, ze linia orzecznicza dla posiadaczy kredytów we frankach jest jednoznaczne i wygrywają oni zdecydowaną większość sporów z bankami. Problemem jest czas trwania procesu, zwłaszcza w drugiej instancji, bo do nich trafiła obecnie największa fala pozwów.

– nikt nie wie ile to potrwa, dwa lata, czy pięć”. Dlatego Korpalski dobrze ocenił projekt ustawy, który zmierza do przyspieszenia prowadzenia takich spraw. Ale zwrócił również uwagę, że obok zmian przepisów potrzebna jest większa informatyzacja i digitalizacja w sądach, która przełoży się na czas oczekiwania na wyrok.