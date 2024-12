Jak Polska podchodzi do jurysdykcji uniwersalnej?

Prof. Hanna Kuczyńska z Instytutu Nauk Prawnych PAN, specjalistka w dziedzinie międzynarodowego prawa karnego i procedury karnej, była gościem Ewy Szadkowskiej. Tematem rozmowy była m.in. jurysdykcja uniwersalna i to, jaki kształt przybiera w różnych krajach i jakie są warunki jej zastosowania. Ekspertka zaznaczyła, że jest to podstawowe narzędzie do tego, by państwa zapobiegały bezkarności sprawców najpoważniejszych zbrodni międzynarodowych.

- Polska nie tylko powinna ścigać najpoważniejsze zbrodnie prawa międzynarodowego popełnione poza jej terytorium, ale ma taki obowiązek wynikający z prawa międzynarodowe i naszych międzynarodowych zobowiązań – zaznaczyła prawniczka.