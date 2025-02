Czy należy ułatwić Polakom dostęp do broni?

Mecenas Krzysztof Kuczyński był gościem Ewy Szadkowskiej w magazynie prawnym „Rzeczpospolitej”. Prawnik przytoczył garść statystyk wskazujących na to, że Polska jest najbardziej rozbrojonym krajem Europy. Na 100 obywateli przypadają u nas ok. dwie sztuki broni (co jest o tyle niemiarodajne, że jedna osoba ma zazwyczaj więcej, niż jedną), a np. w Finlandii – 47. Mamy ok. 340 tys. pozwoleń na broń, ale wiele osób ma więcej, niż jedno pozwolenie. Posiadaczy broni jest więc mniej – góra 250 tys.