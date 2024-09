Składki ZUS dla przedsiębiorców wzrosną w 2025 r. jeszcze mocniej

Taka podwyżka składek ZUS to skutek podniesienia prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 roku. Założenia projektu ustawy budżetowej przewidywały kwotę 8579 zł. Tymczasem projekt budżetu przekazany Radzie Dialogu Społecznego podnosi tę kwotę do 8673 zł. W porównaniu do kwoty ustalonej na 2024 r. – 7824 zł – to wzrost aż o 849 zł.

Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców to 60 proc. prognozowanej średniej krajowej. Przy tak prognozowanym wynagrodzeniu, podstawa wyniesie 5203,80 zł. Składki ZUS na rok 2025 wyniosą więc 1773,96 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania).