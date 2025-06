Nie ma dnia, żeby w wykazie prac legislacyjnych rządu czy na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie pojawiły propozycje zmian w prawie, które ułatwiłyby załatwianie spraw przez przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Tylko w czasie pisania tego tekstu do wykazu trafiły założenia do projektów trzech ustaw. Wiele z tych nowelizacji przepisów jest efektem sugestii ekspertów działających w ramach inicjatywy SprawdzaMY. To społeczny zespół ds. deregulacji, któremu przewodniczy przedsiębiorca Rafał Brzoska. Premier Donald Tusk zachwalał jakiś czasu temu, że tak masywnej, de facto ustrojowej, zmiany nie było od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. I trudno się z tym nie zgodzić. Akcesja była jednak procesem długim, przygotowywanym latami. Ofensywa deregulacyjna to kwestia kilku ostatnich miesięcy.