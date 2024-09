Warto szkolić pracowników z cyberbezpieczeństwa. Ale połowa firm tego nie robi

Jak wynika z raportu „Cyberportret polskiego biznesu: Bezpieczeństwo cyfrowe oczami ekspertów i pracowników” przygotowanego przez ESET i DAGMA Bezpieczeństwo IT, aż jedna piąta respondentów padła ofiarą cyberataku w miejscu pracy, a co trzeci ma taką osobę w kręgu rodziny lub znajomych. Realnie liczba ta może być jeszcze większa, gdyż przy pytaniu o to, z jakim konkretnie działaniem hakerów się zetknęli, tylko 28 proc. nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. Może to wynikać z niskiej świadomości cyberbezpieczeństwa, ale także z tego, że najczęściej udzielane odpowiedzi jak maile z nieznanych adresów (47 proc.), telefony z nieznanych numerów (41 proc.) oraz alerty programów antywirusowych (32 proc.), nie zawsze muszą skończyć się skutecznym atakiem.