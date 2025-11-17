Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – kiedy i dlaczego się opłaca

W przepisach uregulowano kilka narzędzi prawnych, których celem jest doprowadzenie do pewnego rodzaju kompromisu między państwem a podatnikiem, gdy strony są gotowe na pewne ustępstwa. Jednym z nich jest dobrowolne poddanie się karze.

Publikacja: 17.11.2025 05:00

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – kiedy i dlaczego się opłaca

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – kiedy i dlaczego się opłaca

Foto: Adobe Stock

Dominika Kasińska

SPIS TREŚCI

  1. Sposoby na uniknięcie sporu podatnika z organem skarbowym
  2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe - definicje
  3. Ocenne przesłanki dobrowolnego poddania się karze
  4. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze nie zawsze jest dopuszczalny
  5. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – przebieg postępowania
  6. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – zalety dla obu strony

Gdy przedsiębiorca słyszy frazę „przestępstwo skarbowe” lub „kontrola podatkowa”, zwykle w jego głowie pojawiają się czarne myśli i narasta stres. Nic dziwnego, nikt nie chce być „sprawdzany”, a tym bardziej uczestniczyć w długotrwałych i kosztownych postępowaniach. Wydaje się jednak, że to właśnie informacja o wszczęciu postępowania w zakresie popełnienia jakiegoś czynu zabronionego wywołuje u przedsiębiorców największy niepokój.

Zwłaszcza że po drugiej stronie barykady znajduje się ktoś, kogo sytuacja prawno-podatkowa jest nieporównywalnie lepsza. Z takimi realiami mamy do czynienia, gdy podatnicy muszą zmierzyć się organami administracji państwowej.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reforma KAS ułatwiła fiskusowi zaglądanie do kont bankowych? Zapadł ważny wyrok
Prawo podatkowe
Reforma KAS ułatwiła fiskusowi zaglądanie do kont bankowych? Zapadł ważny wyrok
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Kiedy do firmy może zapukać prokurator
Prawo podatkowe
Kiedy do firmy może zapukać prokurator
TSUE: wartość celna w łańcuchu sprzedaży może być różnie obliczana
Prawo podatkowe
TSUE: wartość celna w łańcuchu sprzedaży może być różnie obliczana
KIS zmienia zasady opodatkowania airdropów kryptowalutowych
Prawo podatkowe
KIS zmienia zasady opodatkowania airdropów kryptowalutowych
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Gdzie są granice odpowiedzialności menedżera
Prawo podatkowe
Gdzie są granice odpowiedzialności podatkowej i karnej skarbowej menedżera?
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie