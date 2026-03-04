Aż 67 proc. przedsiębiorców zgłasza towary do odpraw wyłącznie przez agencję celną. Kolejne 22 proc. firm powierza te sprawy swoim wyspecjalizowanym w sprawach ceł wewnętrznym działom (często są to działy logistyki). Tak wynika z badania, które firma PwC przeprowadziła wśród dużych firm handlujących z krajami poza Unią Europejską.

Trend do takiej specjalizacji nie dziwi, bo regulacje dotyczące ceł i handlu zagranicznego są dość skomplikowane. W ostatnich latach doszła do tego jeszcze zmienność w tym obszarze, spowodowana m.in. sankcjami wobec Rosji, a także napiętymi relacjami handlowymi Unii Europejskiej z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Wymaga to stałego obserwowania zmieniających się przepisów i ich interpretacji.