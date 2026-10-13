Rzeczpospolita
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Staż tylko na umowie o pracę. Trzecia wersja rządowego projektu ustawy

Stażysta będzie traktowany jak pracownik, chociaż pracodawca nie będzie mógł wymagać od niego tyle samo, ile od zatrudnionego na „zwykłej” umowie.

Publikacja: 13.10.2026 17:15

Czy nowe przepisy o stażach się sprawdzą? -Jeżeli wprowadza się umowę stażową będącą umową o pracę,

Czy nowe przepisy o stażach się sprawdzą? -Jeżeli wprowadza się umowę stażową będącą umową o pracę, nie zachęca to pracodawców do ich organizowania - twierdzi ekspertka.

Foto: Adobe Stock

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Paulina Szewioła

Staż to często pierwszy krok do zdobycia doświadczenia zawodowego i lepszego poznania rynku pracy. Dla wielu osób stanowi okazję do rozwijania praktycznych umiejętności, sprawdzenia się w wybranej branży oraz nawiązania cennych kontaktów. Często jednak dochodziło do zastępowania etatów nieodpłatną lub nisko wynagradzaną pracą stażystów.

W efekcie rządzący dostrzegli potrzebę wzmocnienia ochrony młodych osób odbywających staże oraz uporządkowania zasad ich organizowania. W tym celu zaproponowali projekt ustawy o stażach. O szczegółach pisaliśmy w „Rz” 278/2025. Jednym z kluczowych elementów nowego projektu było odejście od modelu, w którym praca stażysty nie była wynagradzana.

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