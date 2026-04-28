Według najnowszych statystyk podawanych przez inicjatywę SprawdzaMY (czyli zespołu Rafała Brzoski), weszły już w życie 173 postulaty zmian deregulacyjnych, obliczonych na uproszczenie prawa i procedur administracyjnych. We współpracy z rządem i parlamentem wypracowano dotychczas 120 ustaw, które podpisywali kolejno prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki.

Ponadto 53 postulaty zrealizowano w inny sposób, np. przez wydanie aktów wykonawczych czy wytycznych. Aż 211 postulatów zostało zaakceptowanych przez Radę Ministrów. Łącznie zgłoszono ponad 16 tys. pomysłów deregulacyjnych, z czego 522 przekazano stronie rządowej do realizacji, a 351 zaakceptował Rządowy Zespół ds. Deregulacji.