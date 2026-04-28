Według najnowszych statystyk podawanych przez inicjatywę SprawdzaMY (czyli zespołu Rafała Brzoski), weszły już w życie 173 postulaty
zmian deregulacyjnych, obliczonych na uproszczenie prawa i procedur
administracyjnych. We współpracy z rządem i parlamentem
wypracowano dotychczas 120 ustaw, które podpisywali kolejno
prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki.
Ponadto 53
postulaty zrealizowano w inny sposób, np. przez
wydanie aktów wykonawczych czy wytycznych. Aż 211 postulatów
zostało zaakceptowanych przez Radę Ministrów. Łącznie zgłoszono
ponad 16 tys. pomysłów deregulacyjnych, z czego 522 przekazano
stronie rządowej do realizacji, a 351 zaakceptował Rządowy Zespół
ds. Deregulacji.