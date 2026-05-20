Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) została wprowadzona funkcja, która wesprze przedsiębiorców w terminowym wywiązywaniu się z obowiązków sprawozdawczych. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Przedsiębiorców KRS, posiadający konto w Systemie Tożsamości MS, będą otrzymywać automatyczne powiadomienia przypominające o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

System przeanalizuje dane zawarte w KRS dotyczące roku obrotowego oraz zweryfikuje, czy sprawozdanie finansowe zostało złożone lub czy podmiot został zwolniony z tego obowiązku. W przypadku braku odpowiedniego wpisu przedsiębiorca otrzyma trzy automatyczne powiadomienia: