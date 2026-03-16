W ostatnim czasie na rynku zamówień publicznych można zaobserwować znaczną liczbę spraw dotyczących przesłanek wykluczenia z przetargów oraz mechanizmów wykazania rzetelności wykonawców ubiegających się o kontrakty publiczne. W tym kontekście warto zaznaczyć, że zarówno przesłanki wykluczenia, jak i instytucja tzw. samooczyszczenia pełnią istotną rolę w ocenie podmiotowej przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Generalnie rzecz ujmując, eliminacja z przetargu powinna dotyczyć wykonawców, którzy nie dają rękojmi rzetelnego wykonania umowy lub naruszają prawo (np. zalegając z podatkami, popełniając określone przestępstwa, itd.). Przesłanki wykluczenia są zróżnicowane tak co do ich zakresu, jak i zasad zastosowania (np. obligatoryjny albo fakultatywny charakter, różne okresy obowiązywania). Zasady normatywne mają tu przede wszystkim na celu ochronę interesu publicznego oraz uczciwej konkurencji.