W piątek, 13 marca, wchodzą w życie przepisy umożliwiające zdalne uczestnictwo w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wprowadziła je ubiegłoroczna nowelizacja ustawy deregulacyjnej (DzU z 2025 r., poz. 769). Zmiana była od dawna oczekiwana przez zamawiających i wykonawców dotychczas zmuszanych do przyjeżdżania do Warszawy z różnych stron kraju. Często tylko na kilka godzin, gdyż wiele spraw kończy się w takim właśnie czasie. Teraz będą oni mogli łączyć się z KIO przez internet, wzorem postępowań cywilnych. O ile tylko prezes Izby uzna to za uzasadnione, bo to on każdorazowo będzie przesądzał, czy są możliwości przeprowadzania zdalnej rozprawy. Przy połączonych odwołaniach i wielu uczestnikach może uznać, że jest to niewykonalne, choćby ze względów technicznych. Sprawa będzie się wówczas toczyła w tradycyjnej formule.