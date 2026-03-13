Teresa Siudem: Nieuczciwe chwyty (firmy) w internecie

Sklepy i usługodawcy internetowi wykorzystują nierzadko mechanizmy psychologiczne, by przekonać klientów do zakupu – to dark patterns (ciemne wzorce). Techniki te opierają się m.in. na emocjach, takich jak np. strach przed utratą wyjątkowej okazji – „super promocja za chwilę się kończy”. Gdy kupujący trafi na taki przekaz, może podjąć decyzję impulsywnie, bez dokonania rzetelnej analizy, czy rzeczywiście potrzebuje tego konkretnego towaru i za taką cenę.

Firmy, które stosują dark patterns, liczą przede wszystkim na krótkoterminowe korzyści. W dłuższej perspektywie takie działania nie są bowiem skuteczne: spada zaufanie klientów do strony stosującej ciemne wzorcze, pojawiają się niekorzystne opinie w internecie. Istnieje też ryzyko, że praktykom przyjrzy się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a grożą za to dotkliwe sankcje.