Teresa Siudem: Nieuczciwe chwyty (firmy) w internecie

Strony internetowe i aplikacje projektowane są tak, by wpływać na decyzje użytkownika np. o zakupie towaru lub usługi. Podejmuje on wybory korzystne dla firmy, ale nie dla siebie. Jak bronić się przed dark patterns?

Publikacja: 13.03.2026 06:00

Jak bronić się przed dark patterns?

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Sklepy i usługodawcy internetowi wykorzystują nierzadko mechanizmy psychologiczne, by przekonać klientów do zakupu – to dark patterns (ciemne wzorce). Techniki te opierają się m.in. na emocjach, takich jak np. strach przed utratą wyjątkowej okazji – „super promocja za chwilę się kończy”. Gdy kupujący trafi na taki przekaz, może podjąć decyzję impulsywnie, bez dokonania rzetelnej analizy, czy rzeczywiście potrzebuje tego konkretnego towaru i za taką cenę.

Firmy, które stosują dark patterns, liczą przede wszystkim na krótkoterminowe korzyści. W dłuższej perspektywie takie działania nie są bowiem skuteczne: spada zaufanie klientów do strony stosującej ciemne wzorcze, pojawiają się niekorzystne opinie w internecie. Istnieje też ryzyko, że praktykom przyjrzy się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a grożą za to dotkliwe sankcje. 

