Rzeczpospolita
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Sąd Najwyższy: syndyk nie może ściągać majątku na skróty

Zakaz zbywania majątku, który może należeć do masy upadłości, można zaskarżyć do sądu wyższej instancji. To sedno piątkowej sąd najwyższy. Ma ona znaczenie zarówno dla upadłości przedsiębiorców, jak i tych konsumenckich.

Publikacja: 12.06.2026 15:23

Uchwała siedmiu sędziów SN to rozstrzygnięcie, które ujednolica rozbieżne orzecznictwo sądów

Uchwała siedmiu sędziów SN to rozstrzygnięcie, które ujednolica rozbieżne orzecznictwo sądów

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Pozwem wniesionym do opolskiego sądu rejonowego syndyk masy upadłości przedsiębiorcy P. zażądał w 2024 r., w trybie art. 134 ust. 1a prawa upadłościowego, nakazania rodzicom P., by przekazali do tej masy nieruchomość będącą ich własnością. Wniósł też o zabezpieczenie tego żądania przez ustanowienie zakazu jej zbywania i obciążania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Sąd (sekcja ds. upadłościowych) wydał zabezpieczenie zgodnie z wnioskiem syndyka. Rodzice przedsiębiorcy zaskarżyli je, wskazując, że nieruchomość, owszem, umową z sierpnia 2007 r. przekazali synowi, w zamian za nieodpłatne dożywotnie używanie wraz z nim całego lokalu mieszkalnego. Syn miał ponosić wszelkie opłaty związane z lokalem i pomagać rodzicom w codziennych czynnościach. Nie wywiązywał się jednak z tych obowiązków, więc odwołali darowiznę, na co syn przystał. Jak argumentowali, nieruchomość jest jedynym wartościowym składnikiem majątku, dzięki któremu mogą zabezpieczyć swoje utrzymanie, nie jest więc uprawnione zakazywanie im zbywania i obciążania nieruchomości.

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