Pozwem wniesionym do opolskiego sądu rejonowego syndyk masy upadłości przedsiębiorcy P. zażądał w 2024 r., w trybie art. 134 ust. 1a prawa upadłościowego, nakazania rodzicom P., by przekazali do tej masy nieruchomość będącą ich własnością. Wniósł też o zabezpieczenie tego żądania przez ustanowienie zakazu jej zbywania i obciążania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Sąd (sekcja ds. upadłościowych) wydał zabezpieczenie zgodnie z wnioskiem syndyka. Rodzice przedsiębiorcy zaskarżyli je, wskazując, że nieruchomość, owszem, umową z sierpnia 2007 r. przekazali synowi, w zamian za nieodpłatne dożywotnie używanie wraz z nim całego lokalu mieszkalnego. Syn miał ponosić wszelkie opłaty związane z lokalem i pomagać rodzicom w codziennych czynnościach. Nie wywiązywał się jednak z tych obowiązków, więc odwołali darowiznę, na co syn przystał. Jak argumentowali, nieruchomość jest jedynym wartościowym składnikiem majątku, dzięki któremu mogą zabezpieczyć swoje utrzymanie, nie jest więc uprawnione zakazywanie im zbywania i obciążania nieruchomości.