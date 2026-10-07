Nowy
unijny kodeks celny formalnie wszedł w życie 20 września, ale
większość jego przepisów zacznie być stosowana 12 miesięcy
później. Mowa o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2026/2108 ustanawiającym Unijny Kodeks Celny oraz Urząd Unii
Europejskiej do Spraw Celnych.
Już sama nazwa tego aktu prawnego wskazuje na istotną nowość – powstaje nowy centralny organ zajmujący się sprawami celnymi. I nie
chodzi bynajmniej o mnożenie biurokratycznych bytów. Nowy urząd z
siedzibą we francuskim Lille będzie miał za zadanie
gromadzenie w jednym miejscu danych o towarach importowanych i
eksportowanych.