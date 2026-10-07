Rzeczpospolita
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Nowy unijny kodeks celny. Najważniejsza będzie jakość danych o towarach

Importerzy i eksporterzy już dziś powinni zacząć przygotowania do stosowania nowego unijnego kodeksu celnego. Najważniejsza stanie się poprawność danych dotyczących towarów zgłaszanych do odpraw celnych.

Publikacja: 07.10.2026 04:25

Pod rządami nowego kodeksu dość istotne znaczenie będzie miała standaryzacja opisów towarów zgłaszan

Pod rządami nowego kodeksu dość istotne znaczenie będzie miała standaryzacja opisów towarów zgłaszanych do odpraw celnych.

Foto: PAP/Grzegorz Michałowski

Paweł Rochowicz

Nowy unijny kodeks celny formalnie wszedł w życie 20 września, ale większość jego przepisów zacznie być stosowana 12 miesięcy później. Mowa o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/2108 ustanawiającym Unijny Kodeks Celny oraz Urząd Unii Europejskiej do Spraw Celnych.

Już sama nazwa tego aktu prawnego wskazuje na istotną nowość – powstaje nowy centralny organ zajmujący się sprawami celnymi. I nie chodzi bynajmniej o mnożenie biurokratycznych bytów. Nowy urząd z siedzibą we francuskim Lille będzie miał za zadanie gromadzenie w jednym miejscu danych o towarach importowanych i eksportowanych.

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