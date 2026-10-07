Nowe uprawnienia kontrolerów UOKiK. Przeszukania firm w interesie konsumentów
Kontrolerzy UOKiK będą mogli przeszukać siedzibę przedsiębiorcy nie tylko w ramach postępowań antymonopolowych, ale też w sprawach konsumenckich. Wcielą się również w rolę tajemniczych klientów, by dokonywać zakupów testowych.
Chodzi m.in. o przyznanie kontrolerom UOKiK uprawnienia do dokonywania przeszukań w siedzibie przedsiębiorcy w sprawach dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK będzie też mógł testowo nabywać produkty i usługi pod ukrytą tożsamością jako tzw. tajemniczy klient.
Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy
Pozostało jeszcze 96% artykułu
Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!
Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.
Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.