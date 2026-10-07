Rzeczpospolita
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Nowe uprawnienia kontrolerów UOKiK. Przeszukania firm w interesie konsumentów

Kontrolerzy UOKiK będą mogli przeszukać siedzibę przedsiębiorcy nie tylko w ramach postępowań antymonopolowych, ale też w sprawach konsumenckich. Wcielą się również w rolę tajemniczych klientów, by dokonywać zakupów testowych.

Publikacja: 07.10.2026 18:03

Projekt przewiduje też rozszerzenie uprawnień UOKiK o możliwość nakazania zablokowania, usunięcia lu

Projekt przewiduje też rozszerzenie uprawnień UOKiK o możliwość nakazania zablokowania, usunięcia lub oznaczania ostrzeżeniami stron i sklepów internetowych, które stosują nieuczciwe praktyki.

Foto: AdobeStock

Adam Pantak

Chodzi m.in. o przyznanie kontrolerom UOKiK uprawnienia do dokonywania przeszukań w siedzibie przedsiębiorcy w sprawach dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK będzie też mógł testowo nabywać produkty i usługi pod ukrytą tożsamością jako tzw. tajemniczy klient.

Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy

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