Nowe uprawnienia kontrolerów UOKiK. Przeszukania firm w interesie konsumentów

Kontrolerzy UOKiK będą mogli przeszukać siedzibę przedsiębiorcy nie tylko w ramach postępowań antymonopolowych, ale też w sprawach konsumenckich. Wcielą się również w rolę tajemniczych klientów, by dokonywać zakupów testowych.

