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Piotr Trębicki: Porozmawiajmy także o kosztach zastępstwa prawnego przed KIO

Skoro podwyższana jest wysokość wpisu do Krajowej Izby Odwoławczej, to może czas też porozmawiać o urealnieniu kosztów zastępstwa prawnego w sporach przetargowych.

Publikacja: 26.10.2026 19:35

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Ile kosztuje sprawiedliwość w przetargu?

Ile kosztuje sprawiedliwość w przetargu?

Foto: Adobe Stock

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Piotr Trębicki

W połowie tego roku grona zamówieniowe rozpalił nowy, płynący ze strony Urzędu Zamówień Publicznych pomysł na ograniczenie liczby odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. W sprawie mamy dwa oczywiste fakty. O ile jeszcze kilka lat temu do KIO wpływało po ok. 3500 odwołań rocznie, to za 2025 r. mieliśmy już wpływ na poziomie prawie 6000 odwołań. Drugim faktem był ten, że w wypowiedziach medialnych i na różnych konferencjach, pani Agnieszka Olszewska, prezes UZP, wprost wiązała chęć podniesienia wpisów z chęcią ograniczenia liczby wnoszonych odwołań. Co prawda, prezes UZP powoływała się na głosy płynące od przedsiębiorców. Ale przedsiębiorcy jako tacy, propozycji drastycznego wzrostu opłat do KIO nie zgłaszali. Do całości obrazu należy dodać głos prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, pana Jana Kuzawińskiego, który na łamach „Rzeczpospolitej” (09.03.2026 r.) wypowiadał się tak:

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