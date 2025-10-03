Rzeczpospolita

Wojciech Stramski, prezes zarządu Beyond.pl

Polska ma superkomputer

W Poznaniu został uruchomiony potężny komputer, który ma służyć biznesowi w ramach rozwoju usług AI. Czy rzeczywiście?

Publikacja: 03.10.2025 14:00

Marcin Piasecki

Nasz superkomputer to rozwiązanie, które ma demokratyzować dostęp do rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją i budować te rozwiązania też w Polsce, w kraju, w modelu suwerennym, w pełni bezpiecznym, gdzie dane są przechowywane i przetwarzane w kraju – mówi Wojciech Stramski, prezes zarządu Beyond.pl, gość programu Marcina Piaseckiego.

– Niezależnie od tego, czy  firma jest mała, średnia czy duża, inwestycje w AI są kosztowne. My udostępniamy infrastrukturę i to; pozwala firmom ograniczyć inwestycje. Nie muszą budować data center, mogą wynająć taką infrastrukturę. Mogą się też „bawić” tymi rozwiązaniami i tanio przeprowadzać ich pilotaże – dodaje.

