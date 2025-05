– Deficyt mieszkaniowy w Polsce to ok. 2 mln lokali – szacuje Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club (BCC). – Żaden rząd nie potrafił sobie z tym poradzić. Nie do końca poradził sobie także wolny rynek. Biorąc pod uwagę ceny, trudno powiedzieć, że mieszkania to towar ogólnodostępny. A z pewnością powinny być bardziej dostępne, szczególnie dla młodych. Ten problem zazębia się z kolejnym, związanym z demografią. Trudno oczekiwać, że młodzi ludzie będą zakładać rodziny, mieć dzieci, jeśli nie mają gdzie mieszkać – dodaje.