Lotniska, szybkie koleje czy elektrownia atomowa – to wszystko jest potrzebne, by Polska mogła dotrzymać kroku najbardziej rozwiniętym krajom świata. Jednak dziś wielkoskalowe inwestycje w infrastrukturę napotykają wiele przeszkód. To skomplikowane wymogi prawne, niekompetencja urzędników, a czasem lęk tych ostatnich przed podejmowaniem odważnych decyzji.

Rada Legislacyjna „Rzeczpospolitej” złożona z przedstawicieli najważniejszych organizacji biznesowych postuluje, by inwestycjom o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju dać zielone światło. Jej członkowie i inni eksperci zgadzają się, by powołać rządową agencję, która zajmowałaby się wielkimi przedsięwzięciami strukturalnymi. Grupowałaby ona osoby, które już wcześniej w różnych instytucjach zdobywały doświadczenie przy realizacji megaprojektów.