Samochody elektryczne bez dotacji przestaną się firmom opłacać

Wyczerpanie się pieniędzy na dopłaty do samochodów elektrycznych w leasingu i długoterminowym wynajmie wyhamuje elektromobilny rynek w Polsce. Po pierwsze dlatego, że to firmy kupują zdecydowaną większość oferowanych na polskim rynku samochodów elektrycznych. Po drugie, większość samochodów elektrycznych, leasingowanych czy wynajmowanych długoterminowo, była kupowana właśnie z wykorzystaniem dotacji. Wobec braku państwowego dofinansowania elektryki muszą podrożeć. A przez to nie będą się firmom już kompletnie opłacać.