Od północy 7 lipca Straż Graniczna rozpocznie kontrole ruchu wjeżdżającego do Polski na 52 przejściach z Niemcami i 13 z Litwą. Potrwają one do 5 sierpnia, choć niewykluczone jest przedłużenie tego okresu. Kontrole stałe poprowadzi Straż Graniczna w 16 punktach na granicy z Niemcami i w dwóch na granicy z Litwą. Pozostałe punkty będą podlegały kontroli doraźnej funkcjonariuszy Straży Granicznej wspomaganych przez żołnierzy WOT i żandarmerii.