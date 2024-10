Relacja mistrz–uczeń w realiach XXI wieku, czyli rozwój przez mentoring

– Mentoring od lat jest moją ulubioną metodą rozwojową – przyznaje Małgorzata Gryz, wiceprezeska platformy Strong Women in IT, która swoją przygodę z mentoringiem, nawiązującym do znanej od wieków relacji mistrz–uczeń, rozpoczęła przed 23 laty. Najpierw jako „podopieczna”, czyli mentee, ale od 15 lat realizuje się jako mentorka, zarówno w ramach Strong Women in IT, jak i w globalnej organizacji Vital Voices. Jak ocenia Małgorzata Gryz, kobiety znacznie chętniej niż kiedyś sięgają dzisiaj po proces mentoringu, budując dzięki temu swoją samoocenę i świadomość talentu, a także poszerzając horyzonty biznesowe, technologiczne i przywódcze.