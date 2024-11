Długa lista programów unijnego wsparcia z PARP

Lista programów finansowanych z funduszy europejskich, dostępnych obecnie w ofercie PARP, jest długa i cały czas się zmienia. Niektóre nabory się kończą, inne dopiero rozpoczynają. Każda firma znajdzie tu coś dla siebie – przekonuje Agencja.

Programy „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, „Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent IIa”, „Laboratorium innowatora” oraz „Startup Booster Poland” to propozycje dla osób, które dopiero myślą o własnym biznesie. – Te programy mogą być twoją trampoliną do sukcesu – przekonuje PARP. – Dzięki nim zyskasz nie tylko dostęp do finansowania, lecz także wsparcie doradców i mentorów, którzy pomogą ci przejść przez proces tworzenia start-upu – od pomysłu aż po przygotowanie do wejścia na rynek – dodaje. Zauważa przy tym, że część tych programów oferuje również usługi wspomagające nawiązanie niezbędnych relacji biznesowych i cennych kontaktów.