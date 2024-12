W obecnej sytuacji na świecie i w Polsce trudno być chyba wielkim optymistą. Napływa coraz więcej niepokojących sygnałów. Jak pan widzi przyszłość naszej gospodarki?

Przyszłość polskiej gospodarki zależy od tego, co się dzieje w gospodarce światowej. I tego, co sami dokładamy. Na świecie nie ma wielkiego ożywienia, panuje względna stabilizacja. Europa oczywiście odstaje, Chiny trochę się chłodzą, chociaż – jak ostatnio słyszymy – chcą pobudzić gospodarkę potężnym impulsem fiskalnym. Jesteśmy bardziej zależni od spraw, które dzieją się w Europie. Jeśli Niemcy słabną, to i my mamy problem, choć mniejszy niż Czechy i Węgry, które mają znacznie większy udział eksportu do tego kraju niż my.

Sytuacja w Niemczech wygląda dość dramatycznie.

Tu bym trochę tonował. To jednak jest wielka gospodarka i nie jest tylko uzależniona od eksportu. Udział eksportu w niemieckiej gospodarce jest niższy niż w polskiej. Popyt wewnętrzny hamuje to staczanie się niemieckiej gospodarki. Ostatnio pojawiły się tam nieoczekiwanie trochę lepsze odczyty.

Ożywienie w Polsce osłabło. Dlaczego?

To pokłosie ostatnich czterech lat. Już w 2019 roku mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem w Polsce, potem był koronawirus, którego wpływ nasza gospodarka odczuła mniej niż inne, ale i tak mieliśmy pierwszy raz od czasu transformacji na początku lat 90. ujemny odczyt roczny PKB. Pandemia zaburzyła cykl koniunkturalny, co wraz z interwencjami premiera Morawieckiego i jego „helicopter money”, wspomaganiem gospodarki na różne sposoby, rozchwiało polskie finanse. Do tego doszła wojna i napływ imigrantów z Ukrainy.

Czy ten etap zakłóceń już zmierza do końca i czeka nas przyspieszenie wzrostu gospodarczego w najbliższych latach?

Wszystko zależy od tego, jak będziemy w Polsce gospodarować. Wchodzimy w kolejny cykl koniunkturalny, zakłócenia znikają i powinna nastąpić poprawa. Przyjmując, że dołek był w roku ubiegłym z blisko zerowym wzrostem PKB, i przyjmując to, co wynika z badań krakowskich ekonometryków, oznaczałoby to około czteroletni cykl koniunktury w Polsce. Wszystko będzie jednak zależało od tego, co będzie się działo z eksportem. To kluczowy czynnik. I tu wracamy do Niemiec. Nie sądzę jednak, by to było mocne odbicie. Będziemy mieli przecież deglobalizację forsowaną przez Donalda Trumpa, może nie w skali aż tak zakłócającej, bo na tym ucierpiałaby też Ameryka.

Kolejnym czynnikiem jest popyt wewnętrzny. Nie możemy już oczekiwać jego pobudzenia, bo istniejące rezerwy zostały wyczerpane przez rząd premiera Morawieckiego. A przecież mamy ograniczać deficyt do 2,9 proc. w ciągu czterech lat, co zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Nie wierzę, że to się uda. Proszę zwrócić uwagę, że biorąc pod uwagę cykl koniunkturalny, właśnie za cztery lata będziemy mieli dołek. Mamy więc jeszcze trzy lata na reformę gospodarki. Bez niej zapewne przekroczymy wszelkie granice związane z długiem publicznym. Biorąc pod uwagę ewentualne zacieśnienie fiskalne i słabość eksportu, to wzrost gospodarczy za mocny być nie może.

To na jakie konkretnie tempo wzrostu w najbliższych latach możemy liczyć?

Na 4 proc. wzrostu PKB to ja bym już nie liczył. Oczywiście polska gospodarka jest bardzo elastyczna i potrafi zaskoczyć, najczęściej pozytywnie. Polacy potrafią się dostosować.

Wyniki za III kwartał były rozczarowujące. Jakim wzrostem PKB zakończy się ten rok?

Oceniam, że będzie to między 2,5 a 3 proc. wzrostu.

To chyba nie najgorzej?

Nie najgorzej, biorąc pod uwagę inne kraje. Ale to nie wystarcza, by pomóc finansom publicznym.

Może koniunkturę nakręcą zamówienia zbrojeniowe i pieniądze z KPO?

KPO to substytut dla innych możliwości finansowania. Poza tym, jeśli mamy 300 mld zł deficytu, a pani ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że dostaniemy pod koniec roku 40 mld zł, to jest kilkanaście procent tej kwoty. To oczywiście ma znaczenie, to czynnik podtrzymujący, jednak skala problemu jest znacznie większa niż to, co nam oferuje KPO. Z kolei zbrojenia są już niejako wpisane w deficyt, na wzrost gospodarczy wiele nie wpłyną, bo w większości wiążą się z zakupami sprzętu za granicą, a nie w polskich firmach.

Czy wysokie ceny prądu i duże podwyżki płacy minimalnej będą hamować gospodarkę?

Tak, choć, jak wspomnieliśmy, polskie firmy są bardzo elastyczne. Jednak rentowności sektora przedsiębiorstw są coraz niższe, a więc także możliwości przyszłego finansowania są coraz gorsze. Polski przemysł, nie mówię tu o inwestorach zagranicznych, finansuje się głównie ze środków własnych. To będzie bariera.

Coś jednak dzieje się niedobrego, skoro zagraniczni inwestorzy zaczynają przenosić produkcję z Polski do innych krajów, np. do Rumunii. Czy ten trend będzie się pogłębiał?

Jeżeli produkują rzeczy o niskiej wartości dodanej, niskim stopniu przetworzenia, to nie jest problem. Mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Ludzie, którzy stracą pracę, będą mogli zatrudnić się gdzie indziej. Statystyki pokazują, że nadal inwestycje zagraniczne w Polsce są dość pokaźne.

Co ciekawe, polscy inwestorzy także wychodzą za granicę ze swoim kapitałem, ponieważ gospodarka jest otwarta, a my jesteśmy już na takim poziomie dojrzałości, że jesteśmy w stanie eksportować również własny kapitał. A kapitał idzie tam, gdzie może zarobić.

Czy wielkość polskiego długu jest już zagrożeniem? Czy będzie on dalej tak szybko rósł?

Konstytucyjną granicę 60 proc. przekroczymy już zapewne w 2026 roku, chyba że, czego oczywiście nie zakładam, nominalny roczny wzrost PKB jakimś cudem wystrzeli o kilkanaście procent, spadną znacznie ceny ropy, generalnie wszystko by sprzyjało... Trzeba przyznać, że w Europie jednak nikt już się tym nie przejmuje. Ten poziom zadłużenia przekroczyło już wiele krajów. To i nasi rządzący się nie przejmują, zamiast być kunktatorami, stali się superoptymistami. Tym bardziej że agencje ratingowe na razie nic z tym nie robią, bo też zwykle reagują dopiero, gdy sytuacja staje się podbramkowa.

Mamy jednak przepisy, które powinny zmusić rząd do reakcji, czyli cięć wydatków czy podniesienia obciążeń, by redukować deficyt.

Takie zapisy w konstytucji można zmienić. Może do tego dojść, bo byłoby to w interesie i rządzących, i opozycji, która przecież w przyszłości może rządzić. Można też zmienić definicję długu publicznego, np. na taką, która uwzględnia wartość różnych aktywów państwa, czyli mówilibyśmy od długu netto. Takie rozwiązanie już rozważano za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej. Zresztą już obecnie mamy w Polsce kilka definicji.

Kiedy dojdzie do obniżek stóp procentowych w Polsce?

Prezes NBP Adam Glapiński ma teraz „good excuse”, jak mawiają Anglicy. Mamy do czynienia z poluzowaniem fiskalnym, inflacja wynosi ok. 5 proc. i nie wiadomo, czy szybko spadnie. Stopy jednak zapewne na początku przyszłego roku zostaną obniżone, bo też każdy wokół to robi, i Czechy, i Węgry. Jeśli dalej będą cięły – i strefa euro, i USA, a złoty zacznie się umacniać, prezes Glapiński nie będzie miał wyjścia.

Co powinien rząd robić teraz, żeby przyspieszyć rozwój gospodarczy?

Jak się już nie ma amunicji, to trzeba sięgnąć po inne środki. Na przykład jest bardzo duża przestrzeń do tego, żeby zabrać się za regulacje, ułatwienia dla biznesu, uporządkowanie prawa, bo mamy zalew różnego rodzaju rozporządzeń czy ustaw. To jest teraz tragedia. Trzeba też zmienić retorykę, odejść od tego antybalcerowiczowskiego punktu widzenia. Raczej pokazywać, że to, co robiliśmy na początku transformacji, doprowadziło nas do naprawdę wysokiego poziomu rozwoju. Teraz sami sobie stworzyliśmy bariery. Wahadło przesunęło się w kierunku socjalnym. A teraz na dodatkowy socjal pieniędzy już nie ma.

Mówi pan, że dodatkowe pieniądze do wydania się kończą, ale może należałoby prywatyzować gospodarkę? To w końcu i lepsze zarządzanie, i pieniądze dla państwa.

Nie widzę powodu, dla którego PZU, PKO BP czy Pekao SA miałyby pozostawać w rękach państwa. Jaka jest wartość dodana dla państwa, że je kontroluje? Istotne jest, by obie firmy płaciły podatki. Można je sprzedać przez warszawską giełdę lub na giełdach zagranicznych.

Ale do wyborów prezydenckich takich ruchów ani reform gospodarczych czy ograniczania wydatków nie należy się spodziewać?

Raczej nie. Natomiast potem wydaje mi się to nie tylko możliwe, ale i konieczne. Reformę finansów publicznych zapowiadały i KO i Polska 2050. I się z tego nie wycofywały.

Co dla Ameryki, Polski i świata oznacza prezydentura Donalda Trumpa?

Czekam na pierwsze decyzje nowej administracji i czy będzie rzeczywiście szła w kierunku deglobalizacji i wojen handlowych. Dla Polski to byłoby problemem, bo hamowałoby nasz eksport, czyli najważniejszy czynnik naszego wzrostu gospodarczego. Jednak Amerykanie są bardziej rozsądni, niż się nam wydaje. Donald Trump podczas swojej pierwszej kadencji nie zrobił wielu złych rzeczy, natomiast Joe Biden poszedł w kierunku poluzowania fiskalnego. Byłem niedawno w Stanach Zjednoczonych i wszędzie na ulicy natykałem się na plakaty informujące, że Ameryka ma już 30 bln dol. długu. Trump deklaruje, że obetnie wydatki. Pytanie, które? I czy to mu się uda? To bardzo trudne, choć kierunek słuszny. Kiedy czasem prowadzę wykłady ze studentami na temat finansów publicznych, podaję taki przykład: udział wydatków publicznych w Wielkiej Brytanii przed wojnami napoleońskimi wynosił 1 proc. PKB, przed I wojną światową było to 10 proc., a teraz jest 50 proc. To nie jest tylko problem Trumpa, ale całego świata. Do tego trzeba się albo przystosować, albo zacząć myśleć, co robić, żeby nas to nie zabiło.

Prof. Mirosław Gronicki, polski ekonomista, minister finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004–2005. Wcześniej pracował m.in. w zagranicznych instytucjach naukowych i pełnił funkcję głównego ekonomisty Banku Millennium. W 2010 prezydent Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. Aktualnie prowadzi działalność doradczą. ∑