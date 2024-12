– Zakończ rok z nowym biznesowym początkiem – zaapelowała do firm Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tłumaczy, że rozwijanie własnego biznesu to proces pełen wyzwań, ale także ogromnych możliwości, a klucz do sukcesu tkwi w odpowiednim wsparciu, które pozwala przekształcić pomysł w działającą firmę, zdobyć nowe kompetencje czy nawiązać wartościowe kontakty.

– Dostępne w PARP nabory pomagają przedsiębiorcom na każdym etapie ich drogi, a inwestowanie w rozwój i poszerzanie horyzontów mogą stać się początkiem czegoś wielkiego. Warto sięgnąć po te możliwości i wykorzystać je w pełni – przekonuje Agencja. Co ma w ofercie?

Platformy startowe i wsparcie dla start-upów

Rozpoczęcie własnej działalności to wymagająca droga. Statystyki pokazują, że aż 60 proc. polskich start-upów upada w ciągu pierwszych trzech lat działalności. Wśród nich większość nie przetrwa nawet pierwszego roku. Główne przyczyny to brak zapotrzebowania na produkt, wyczerpanie funduszy oraz silna konkurencja. Stąd waga programów wsparcia. PARP ma dwa:

„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to program dla młodych przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia w rozwijaniu swoich pomysłów biznesowych. Ma na celu przekształcenie pomysłów w rentowne produkty poprzez dostarczenie właściwych usług, w tym doradztwa i mentoringu, oraz zapewnienie dostępu do biur i infrastruktury. Nabór finansowany z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

„Startup Booster Poland” oferuje wsparcie finansowe, indywidualną ścieżkę akceleracji, mentoring i specjalistyczne usługi, a także budowanie sieci kontaktów. Program oferuje kilka ścieżek rozwojowych dla start-upów. Nabór finansowany z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Rozwój klastrów i ośrodków innowacji

Klastry oraz ośrodki innowacji odgrywają istotną rolę w integrowaniu firm i organizacji, umożliwiając współpracę na rzecz realizacji wspólnych celów, takich jak rozwój innowacji czy zwiększenie konkurencyjności. Także tu w PARP dwa programy:

„Rozwój oferty klastrów dla firm” – nabory dla koordynatorów krajowych klastrów kluczowych oraz ponadregionalnych klastrów wzrostowych umożliwiają finansowanie inicjatyw zwiększających konkurencyjność klastrów, wspierając ich rozwój, oraz pomagają w nawiązywaniu współpracy z partnerami z różnych regionów Polski, co sprzyja wymianie doświadczeń i budowaniu relacji biznesowych.

„Rozwój oferty ośrodków innowacji dla firm” obejmuje dwa nabory: dla podmiotów indywidualnych oraz dla konsorcjów. Nabory mają na celu wsparcie rozwoju infrastruktury badawczej oraz ofert skierowanych do przedsiębiorstw, a także zwiększenie dostępności innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Nabory finansowane z FENG

Z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki pochodzi wsparcie dla firm w rozwoju i adaptacji do zmieniającego się rynku. PARP ma tu kilka programów, m.in.:

„Granty na Eurogranty”, finansowane z FENG, są dostępne zarówno dla przedsiębiorców, jak również organizacji badawczych. Pomagają uzyskać środki na międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe oraz zminimalizować ryzyko związane z pozyskiwaniem finansowania z Unii Europejskiej, wspierając przedsiębiorstwa na każdym etapie procesu aplikacyjnego.

„Akademia HR” i „Usługi rozwojowe 4.0” to z kolei programy, które koncentrują się na podnoszeniu kompetencji pracowników, oferując dofinansowanie szkoleń i kursów rozwijających kluczowe umiejętności zawodowe oraz wsparcie dla firm w zakresie transformacji cyfrowej i rozwoju technologicznego, umożliwiając dostosowanie się do wymogów nowoczesnego rynku pracy.

Zrównoważony rozwój i wsparcie w trudnych momentach

Jest też kilka programów, które wspierają firmy i samorządy w działaniach w kierunku zrównoważonego rozwoju. Do firm skierowany jest program „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – etap II”, który oferuje finansowanie transformacji w kierunku bardziej ekologicznych praktyk oraz wsparcie w adaptacji modeli gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki temu firmy mogą lepiej wykorzystywać zasoby, minimalizować odpady, zwiększać efektywność operacyjną, co przekłada się na obniżenie kosztów i poprawę wizerunku. W ramach II etapu Działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie inwestycji oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do wdrożenia zatwierdzonego przez PARP Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Przedsiębiorcy w prowadzeniu biznesu często borykają się z poważnymi trudnościami. Dla takich firm PARP przygotowała program „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”. To inicjatywa, która ma na celu pomoc przedsiębiorstwom, które chwilowo zmagają się z problemami finansowymi, poprzez wsparcie doradcze w zakresie restrukturyzacji i optymalizacji działalności, pomagając w stabilizacji i dalszym rozwoju firmy.