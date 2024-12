Polska, podobnie jak inne kraje UE, co roku płaci z budżetu unijny podatek od plastiku. Podatnicy składają się na daninę od nienajlepszego stanu recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce.

W tym roku doszło do zaskakującej sytuacji: nie było załamania konsumpcji i ilość plastikowych opakowań oddanych do recyklingu raczej nie wzrosła spektakularnie, a Polska zapłaci podatek w wysokości 471,3 mln euro, czyli o 61 mln euro mniej niż przed rokiem. Od roku 2021, gdy wprowadzono ten podatek, co roku płaciliśmy odpowiednio: 372 mln euro w 2021 r., 564,9 mln euro w 2022 r., 532,2 mln euro w 2023 r. i 471,3 mln euro za rok 2024. Co ciekawe, już w 2020 r., gdy zapowiadaliśmy ten podatek, prognozowaliśmy trafnie, że Polska może płacić nawet 2 mld zł.