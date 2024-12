Projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy przewiduje czasowe przedłużenie wsparcia w postaci rynku mocy dla źródeł energii elektrycznej niespełniających norm emisji CO2 zgodnych z europejskimi regulacjami. To pozwoli starszym elektrowniom węglowym wystartować w dodatkowych aukcjach rynku mocy. Im wsparcie kończy się w drugiej połowie 2025 r. Dzięki zmianom w prawie będą one mogły uczestniczyć w corocznych aukcjach organizowanych do 2028 r.

Bez tego dodatkowego wsparcia starsze elektrownie przynosiłyby coraz większe straty i już w II połowie 2025 r. musiałyby zostać wyłączone. Rynek mocy da właścicielom tych elektrowni dodatkowe źródło dochodów. Na ten mechanizm składamy się wszyscy, płacąc w rachunku za prąd tzw. opłatę mocową. Dzięki niej w razie problemów z brakiem rezerwy mocy te jednostki są uruchamiane i pokrywają braki mocy do produkcji prądu.