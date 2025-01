Przyjęcie projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących zakładającego dokapitalizowanie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) kwotą 60,2 mld zł to początek intensywnego okresu prac dla spółki i strony rządowej. Ten rok odpowie na pytanie, czy realizacja projektu przy założonym modelu finansowania jest w ogóle możliwa i czy proces ten zyska aprobatę Komisji Europejskiej. Nim jednak dojdzie do finalnego rozstrzygnięcia w Brukseli, PEJ jako inwestor oraz amerykańskie konsorcjum Westinghouse i Bechtel jako wykonawcy mają do zrealizowania kolejne kamienie milowe projektu.