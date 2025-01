Polska proponuje unię energii elektrycznej

– To nie przypadek, że słowo „energia” pojawia się 600 razy w raporcie Mario Draghiego (poświęconym konkurencyjności gospodarki – red.). Musimy się skupić na obniżeniu ceny energii w Europie – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

We wtorek poprowadzi on pierwszą w czasie polskiej prezydencji radę ministrów finansów i gospodarki UE, ale już w poniedziałek wieczorem zaprosił swoich odpowiedników na nieformalną kolację. Racząc się skorzonerą i kaczką, ministrowie mieli dyskutować właśnie o cenach energii. To pierwsza z serii konwersacji o tym, jak poprawić konkurencyjność unijnej gospodarki.