Ujemny poziom wskaźnika optymizmu zanotowano na wszystkich 32 monitorowanych przez Dun & Bradstreet rynkach – wynika z raportu, który „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza. Przedsiębiorcy na świecie są faktycznie w minorowych nastrojach – wskaźnik na minusie oznacza przewagę ocen negatywnych nad optymistycznymi co do przyszłości czy warunków prowadzenia biznesu.

Prezydent USA Donald Trump niepokoi firmy

Na wszystkich rynkach – poza Polską – wynik jest gorszy niż w końcówce 2024 r. Trudno nie łączyć tego z polityką nowej administracji USA. Jeszcze przed objęciem urzędu Donald Trump ogłosił, że chce nałożenia 25-proc. cła na importowane towary i usługi z Kanady i Meksyku oraz dodatkowych ceł na towary z Azji czy Europy. – Inne kraje dopuszczają się dużych nadużyć wobec nas, nie tylko Chiny. Choćby UE traktuje nas bardzo źle – mówił prezydent Trump. – Europa nie chce ani amerykańskich samochodów, ani produktów rolnych – dodał.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. – Przedsiębiorcy z Azji, Kanady, Meksyku, a także z Europy mocno zaniepokoili się spodziewaną wojną celną, czego wyrazem jest spadający poziom optymizmu w nadchodzących miesiącach. Także firm ze Stanów Zjednoczonych – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet. – Brak stabilizacji polityki celnej sprzyja chaosowi i utrudnia planowanie – dodaje.

W przypadku firm z Kanady poziom optymizmu spadł z 7 proc. w IV kw. 2024 r. do -18 proc. w I kw. 2025 r., a firm z Meksyku z -8 proc. do -15 proc. Podobny trend widać w Azji w przypadku największych eksporterów, m.in. Japonii, Korei Południowej czy Tajwanu.

Cła wystraszyły globalny biznes

– Wyraźnie widać, że obawy są tam, gdzie najbardziej może uderzyć protekcjonizm Trumpa, czyli w krajach, które dużo eksportują do USA – jak Meksyk, Kanada czy otwarte, oparte na eksporcie Tajwan i Korea. Trwałość tych tendencji oczywiście zależy od tego, na ile zapowiedzi nowego prezydenta odnośnie do podnoszenia ceł faktycznie się zmaterializują – mówi prof. Jacek Tomkiewicz, dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego.

– Tutaj można mieć spore wątpliwości, bo decyzje prezydenta USA muszą uwzględniać ograniczenia wynikające z regulacji krajowych i międzynarodowych, a same zapowiedzi z kampanii wyborczej trzeba traktować raczej jako strategię dla przyszłych negocjacji niż decyzje, które już zostały podjęte – dodaje.

Europy ten trend nie omija. Mocne spadki nastrojów wśród firm notują wszystkie czołowe gospodarki Starego Kontynentu. Zdecydowanie najgorzej wypadają Niemcy, gdzie wskaźnik z 7 proc. w końcówce 2024 r. spadł do -23 proc. obecnie.

– Rząd Niemiec obniżył prognozę wzrostu PKB w 2025 r. do 0,3 proc. w ujęciu rocznym. Wcześniej prognozy obniżył Niemcom Międzynarodowy Fundusz Walutowy także na poziomie 0,3 proc. Sytuuje to Niemcy na ostatnim miejscu wśród krajów analizowanych przez MFW – mówi Tomasz Starzyk. – Kilka dni temu niemiecki bank centralny obniżył prognozę dla niemieckiej gospodarki na 2025 r. i spodziewa się wzrostu PKB w ujęciu rocznym na poziomie 0,2 proc. Wraz z tym od miesięcy, kwartał po kwartale spada nie tylko optymizm przedsiębiorców, ale także zaufanie społeczne do niemieckiego rządu – dodaje.

Zapowiedzi Trumpa to jedno, ale firmy boją się także ogólnej niepewności w gospodarce, jak również wciąż odczuwalnego wpływu wojny Rosji z Ukrainą. Do tego dochodzi mocny wzrost kosztów działalności: od energii czy surowców po płace. W połączeniu z niejasnymi perspektywami co do wzrostu gospodarczego trudno w tych warunkach o optymizm.

Pesymistów przybywa. „Powtórka z rozrywki”

– Sytuacja na świecie jest mocno niestabilna. Trwająca wojna w Ukrainie, wojna hybrydowa Rosji z Zachodem, nowe porządki Trumpa, którym towarzyszy ich bardzo duża nieprzewidywalność, wiszący w powietrzu konflikt Chin z Tajwanem – wylicza Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio. – Polityka celna, masowe deportacje, osłabienie produkcji, niestabilne rządy prawa, ograniczenia wizowe dla pracowników. To tylko część przyczyn wpływających na samopoczucie przedsiębiorców na rynkach mocno powiązanych z USA. Ale wydaje się, że większość z nich nie uderzy w polską gospodarkę bezpośrednio i z dużą mocą, co może uzasadniać tak dobry wynik poziomu optymizmu w Polsce – dodaje.

Nasz kraj w raporcie wypadł bowiem najlepiej, obecny wskaźnik optymizmu to -1 proc., gdy kwartał w wcześniej było to -3 proc. – W przypadku Polski widać umiarkowany optymizm – nasza gospodarka wprawdzie nie rośnie tak szybko, jak się spodziewaliśmy, ale na tle Europy i bardzo trudnego roku 2023 dynamika jest co najmniej przyzwoita – ocenia prof. Jacek Tomkiewicz.



Kolejne kwartały zapowiadają się na kontynuację trendu, przynajmniej w ujęciu globalnym. – To nie pierwszy raz, kiedy polityczna niepewność zatrzęsła światową gospodarką. W 2018 r. mieliśmy pierwszą wojnę celną Trumpa z Chinami, co doprowadziło do miliardowych strat w handlu międzynarodowym i realnego spadku zysków firm technologicznych. Wtedy, zamiast czekać na rozwój wydarzeń, największe firmy przeniosły część produkcji z Chin do Indii i Wietnamu, unikając kosztów ceł i dywersyfikując ryzyko. Teraz firmy przewidują, że jeśli Trump znów podniesie cła, może dojść do powtórki z rozrywki – tylko jeszcze brutalniejszej – mówi Monika Wisłowska z Finiaty, fintechu specjalizującego się w finansowaniu biznesu.