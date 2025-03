Opracowanie wspólnej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej strategii AI, harmonizacja przepisów dotyczących tej technologii w celu ułatwienia współpracy transgranicznej i skalowania biznesów, nacisk na Brukselę prowadzący do uproszczenia regulacji (AI Act), a także budowa w tej części kontynentu jednego z czterech europejskich superklastrów AI, stworzenie regionalnego programu dotacji i ulg podatkowych dla firm wdrażających sztuczną inteligencję oraz budowa branżowych centrów AI, np. dla Przemysłu 4.0 (w Polsce), fintechów (w Estonii), medycyny (na Węgrzech) czy logistyki (na Słowacji) – to tylko część postulatów, które mogą dać technologicznego „kopa” nie tylko Polsce i krajom regionu, ale całej Europie. „Rzeczpospolita” dotarła do pakiet pomysłów, jakie właśnie opracowali przedstawiciele cyfrowej koalicji CEE Digital Coalition.