Bardziej gołębi był już komunikat po środowym posiedzeniu RPP, ale dopiero czwartkowa konferencja prezesa Glapińskiego dorzuciła do pieca. W trzy tygodnie od poprzedniej konferencji (a de facto nawet w tydzień, biorąc pod uwagę również słowa z Forum Bankowego z końca marca) retoryka z ust szefa NBP przeszła z „nie ma podstaw do obniżania stóp procentowych” do „nie wykluczam, że sam złożę taki wniosek” i sugestie obniżki w maju nawet od razu o 50 pkt baz., czyli z 5,75 proc. do 5,25 proc.