Ożywienie w inwestycjach napędzanych środkami z KPO, solidna konsumpcja i uspokojenie sytuacji geopolitycznej – z takimi nadziejami wchodzili przedsiębiorcy w 2025 r. Wiele wskazuje na to, że okażą się one płonne. Pokoju w wojnie Rosji z Ukrainą nie widać na horyzoncie, dane o sprzedaży detalicznej negatywnie zaskakują, a polscy przedsiębiorcy wcale nie kwapią się do inwestycji. W 2025 r. wprawdzie nominalnie zwiększą swoje budżety inwestycyjne, ale chęć do podnoszenia wydatków jest mniejsza niż przed rokiem – wynika z najnowszego badania Grant Thornton, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.