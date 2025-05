Co Polacy robią w pracy? To znaczy, na jakie czynności poświęcają najwięcej czasu? Okazuje się, że największy odsetek (94 proc.) zajmuje się rutynowo zarządzaniem e-mailami i komunikacją online. Co dziesiątemu te czynności zabierają w tygodniu aż 10 godzin – wynika z najnowszych badań SW Research, które „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza.

Sztuczna inteligencja ma potencjał, by odmienić „kolejny dzień w biurze”. Tylko czy i kto tego chce?