Słabnąca tradycja wspólnych posiłków w Polsce stawia nowe wyzwania przed branżą restauracyjną, ale też otwiera przestrzeń do rozwijania biznesu. Coraz więcej konsumentów nad Wisłą rezygnuje bowiem z gotowania w domu na rzecz wygodnych rozwiązań, takich jak jedzenie na wynos czy dostawa – wynika z raportu Bain & Company, który „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Z badań przeprowadzonych w krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych wynika, że codziennie do wspólnej kolacji najczęściej zasiadają Francuzi – robi tak aż 61 proc. badanych mieszkańców kraju nad Loarą. We Włoszech jest to 56 proc., w USA ta liczba spada już do 33 proc. respondentów. Polska na tle badanych krajów wypada najsłabiej, bo jedynie 27 proc. z nas zasiada codziennie do wspólnej kolacji.