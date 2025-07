Przygotowana przez MSWiA ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, zwana ustawą schronową, obowiązuje od 1 stycznia. Same przepisy o miejscach doraźnego schronienia (tzw. MDS-y – to nie są schrony) mają wejść w życie w styczniu 2026 r. Obejmą bloki, o zgodę na które deweloperzy będą wnioskować do urzędów za niespełna pół roku.

Zgodnie z ustawą podziemne kondygnacje – w budynkach wielorodzinnych oraz podziemne garaże – mają być zbudowane w sposób umożliwiający urządzenie w nich miejsc doraźnego schronienia. Miejsca te muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne. I tu pojawia się potężny problem. Wszystko przez poślizg w wydaniu rozporządzenia, które ma precyzować, jak MDS-y urządzić.