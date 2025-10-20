Aktualizacja: 20.10.2025 08:50 Publikacja: 20.10.2025 04:50
Due diligence wskaże ukryte ryzyka podatkowe i strukturalne
Transakcje nieruchomościowe, zwłaszcza te dotyczące obiektów komercyjnych, należą do najbardziej wymagających przedsięwzięć gospodarczych. Ich złożoność wynika nie tylko z wartości kapitałowej, ale także z licznych aspektów prawnych, podatkowych, technicznych i operacyjnych, które muszą zostać przeanalizowane przed finalizacją transakcji. Kluczowym narzędziem w tym procesie jest due diligence – kompleksowa analiza mająca na celu identyfikację ryzyk, które mogą wpłynąć na wartość nieruchomości oraz bezpieczeństwo inwestycji.
W niniejszym artykule przedstawiamy najczęściej występujące ryzyka podatkowe i strukturalne ujawniane podczas due diligence nieruchomości, ilustrując je przykładami z rynku polskiego. Omawiamy także dobre praktyki, które pozwalają na ich skuteczne ograniczenie, oraz wskazujemy na zmiany legislacyjne i interpretacyjne, które wpływają na sposób prowadzenia analiz.
Due diligence nieruchomości obejmuje szereg obszarów, z których każdy może wiązać się z istotnym ryzykiem. Weryfikacja prawna koncentruje się na tytule własności, obciążeniach hipotecznych, służebnościach oraz zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego. Aspekty podatkowe obejmują analizę zobowiązań z tytułu VAT, CIT, PCC oraz WHT, a także ocenę statusu podatnika i struktury transakcji. Techniczne due diligence bada stan techniczny budynków, zgodność z przepisami BHP, a także potencjalne ryzyka środowiskowe i ESG.
W praktyce to właśnie obszary podatkowe i strukturalne generują największe ryzyko finansowe. Błędna klasyfikacja transakcji, nieprawidłowe rozliczenia VAT czy brak dokumentacji amortyzacyjnej mogą prowadzić do wielomilionowych korekt i sporów z organami podatkowymi.
Jednym z najczęstszych problemów jest niejednoznaczność w zakresie stosowania VAT przy sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych dostawa nieruchomości może być opodatkowana VAT lub zwolniona, w zależności od okoliczności transakcji. Kluczowe znaczenie ma tu moment tzw. pierwszego zasiedlenia, definiowanego w ustawie o VAT oraz zakres ewentualnych ulepszeń. Brak dokumentacji potwierdzającej wcześniejsze opodatkowanie lub nieprawidłowa ocena stanu technicznego budynku może skutkować obowiązkiem zapłaty VAT wraz z odsetkami i sankcjami.
W przypadku transakcji obejmujących nie tylko nieruchomość, ale także elementy operacyjne – takie jak umowy najmu, personel czy infrastruktura techniczna – istnieje ryzyko uznania ich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). W takiej sytuacji transakcja podlega opodatkowaniu PCC (2 proc.), a nie VAT, co wyklucza możliwość jego odliczenia. Spory z organami podatkowymi w tym zakresie są częste i mogą prowadzić do długotrwałych postępowań.
W przypadku nieruchomości wynajmowanych zarówno podatnikom rozliczającym VAT, jak i zwolnionym (np. przychodnie, instytucje publiczne), konieczna jest precyzyjna analiza współczynnika VAT. Błędne założenia mogą prowadzić do zawyżenia kwoty odliczanego podatku, a w konsekwencji do obowiązku korekty przez okres nawet dziesięciu lat.
Brak dokumentacji potwierdzającej wartość początkową nieruchomości, niejednoznaczne rozdzielenie wartości budynku i gruntu czy stosowanie zawyżonych stawek amortyzacyjnych (np. 10 proc. dla budynków) mogą skutkować zakwestionowaniem rozliczeń przez organy podatkowe. Warto pamiętać, że zgodnie z MSR 40 nieruchomości inwestycyjne mogą być wyceniane według wartości godziwej lub ceny nabycia, co wpływa na sposób ich prezentacji i politykę amortyzacyjną.
W transakcjach z udziałem podmiotów zagranicznych, szczególnie z jurysdykcji takich jak Cypr, Luksemburg czy Malta, konieczna jest weryfikacja statusu beneficjenta rzeczywistego oraz dokumentacji dotyczącej umów zarządczych i finansowych. Brak odpowiednich oświadczeń i opinii może skutkować naliczeniem podatku u źródła w wysokości 19 proc. oraz odpowiedzialnością karną skarbową członków zarządu.
Brak pełnej dokumentacji dotyczącej infrastruktury technicznej, przyłączy czy praw do dróg wewnętrznych może prowadzić do sporów z właścicielami sąsiednich działek oraz utrudnień w uzyskaniu pozwoleń na budowę lub najem. Zmiany w definicjach obiektów budowlanych, wprowadzone 1 stycznia 2024 roku, dodatkowo komplikują klasyfikację aktywów i mogą wpływać na wysokość podatku od nieruchomości.
Brak szczegółowej analizy umów najmu może skutkować nieujawnionymi zobowiązaniami, takimi jak rabaty, zwolnienia z czynszu czy niestandardowe klauzule dotyczące opłat eksploatacyjnych. W praktyce może to prowadzić do przeszacowania wartości nieruchomości i błędnych prognoz finansowych.
Niektóre spółki celowe (SPV) nie raportują zaległości wobec dostawców, trwających postępowań administracyjnych czy sporów z najemcami. Brak takich informacji może skutkować nieoczekiwanymi kosztami po stronie nabywcy i koniecznością renegocjacji warunków transakcji.
Przykład
W jednym z analizowanych przypadków fundusz inwestycyjny planował nabycie parku logistycznego w formule share deal. W trakcie due diligence ujawniono, że nieruchomość została wcześniej nabyta jako ZCP, brakowało jednoznacznych protokołów podziału aktywów, a stosowana stawka amortyzacyjna wynosiła 10 proc., mimo braku uzasadnienia.
Konsekwencje były poważne: ryzyko korekty VAT na kwotę ponad 1,5 mln zł, obniżenie wartości aktywa o 4 mln zł po renegocjacji oraz wydłużenie procesu transakcyjnego o trzy miesiące z uwagi na konieczność rekonstrukcji dokumentacji.
Aby skutecznie ograniczyć ryzyka podatkowe i strukturalne, warto wdrożyć kilka sprawdzonych praktyk:
- pełny zakres due diligence – uwzględnienie aspektów podatkowych, prawnych i technicznych już na etapie listu intencyjnego;
- współpraca multidyscyplinarna – zespoły prawne, podatkowe i techniczne powinny pracować równolegle, wymieniając się informacjami;
- checklisty ryzyk – dostosowane do rodzaju aktywa (biurowiec, PRS, magazyn) pozwalają na systematyczną identyfikację zagrożeń;
- analiza struktury SPV – obejmująca historię transakcji, przepływy finansowe, status rezydencji podatkowej;
- weryfikacja dokumentów amortyzacyjnych oraz momentu pierwszego użycia nieruchomości w kontekście VAT.
Tomasz Ożdziński, doradca podatkowy, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO
Ryzyka podatkowe i strukturalne, które ujawniają się w trakcie procesu due diligence nieruchomości, mogą mieć istotny wpływ na przebieg i wynik transakcji. Ich zignorowanie lub niedoszacowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, prawnych i operacyjnych – od konieczności zapłaty zaległych podatków, przez spory z organami administracyjnymi, aż po obniżenie wartości inwestycji i utratę przewagi negocjacyjnej.
Współczesne realia rynkowe, w tym rosnąca złożoność struktur holdingowych, zmieniające się przepisy podatkowe oraz coraz większe znaczenie aspektów ESG, wymagają od inwestorów i doradców nie tylko wiedzy, ale i umiejętności jej praktycznego zastosowania. Due diligence nie może być traktowane jako formalność – powinno być narzędziem strategicznym, które pozwala nie tylko zidentyfikować zagrożenia, ale również zaplanować działania zabezpieczające i zoptymalizować strukturę transakcji.
Wdrożenie dobrych praktyk, takich jak pełne spektrum analiz, współpraca interdyscyplinarna, stosowanie checklist oraz weryfikacja dokumentacji historycznej, znacząco zwiększa szanse na bezpieczne i efektywne przeprowadzenie transakcji. Warto również pamiętać, że odpowiednio przeprowadzone due diligence może nie tylko ujawnić ryzyka, ale także stworzyć przestrzeń do renegocjacji ceny, zmiany struktury prawnej lub zastosowania instrumentów ochronnych – takich jak escrow, gwarancje czy klauzule indemnifikacyjne.
W obliczu dynamicznych zmian regulacyjnych i rosnącej konkurencji na rynku nieruchomości profesjonalne due diligence staje się nie tylko standardem, ale koniecznością. To inwestycja w bezpieczeństwo, która zwraca się wielokrotnie – zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie czasowym.
