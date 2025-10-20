Rzeczpospolita
Deweloperzy mieszkaniowi prężą muskuły, a działy sprzedaży zakasują rękawy

Giełdowi deweloperzy mają za sobą czwarty z rzędu kwartał wzrostu sprzedaży mieszkań. W IV kwartale będą walczyć o wynik całoroczny, co dla klientów może oznaczać wysyp promocji.

Publikacja: 20.10.2025 04:27

Giełdowi deweloperzy mają za sobą czwarty z rzędu kwartał wzrostu sprzedaży mieszkań. W IV kwartale będą walczyć o wynik całoroczny, co dla klientów może oznaczać wysyp promocji.

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile mieszkań deweloperzy notowani na GPW i Catalyst sprzedali w III kwartale?
  • Co eksperci mówią o perspektywach IV kwartału?
  • Jaka jest relacja popytu do podaży i jak mogą zmieniać się ceny?
  • Czy akcje deweloperów mają jeszcze potencjał wzrostu?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

W III kwartale 16 firm związanych z rynkiem kapitałowym sprzedało łącznie ponad 5,7 tys. mieszkań. To czwarty z rzędu kwartał poprawy sprzedaży i po jednocyfrowej dynamice tym razem wzrost kwartał do kwartału sięgnął prawie 11 proc. Rok do roku wzrost wyniósł 22 proc., co nie powinno dziwić, bo bazą jest najgorszy kwartał od 2022 r. Jednocześnie I kwartał 2024 r. był mocny. Dlatego dynamika liczona dla dziewięciu miesięcy jest płaska: obserwowana grupa sprzedała w tym roku 15,9 tys. lokali, o 0,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Rynek jest więc w coraz lepszej formie, ale do poziomów kwartalnej sprzedaży z czasów „Bezpiecznego kredytu” jeszcze brakuje.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

