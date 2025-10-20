W III kwartale 16 firm związanych z rynkiem kapitałowym sprzedało łącznie ponad 5,7 tys. mieszkań. To czwarty z rzędu kwartał poprawy sprzedaży i po jednocyfrowej dynamice tym razem wzrost kwartał do kwartału sięgnął prawie 11 proc. Rok do roku wzrost wyniósł 22 proc., co nie powinno dziwić, bo bazą jest najgorszy kwartał od 2022 r. Jednocześnie I kwartał 2024 r. był mocny. Dlatego dynamika liczona dla dziewięciu miesięcy jest płaska: obserwowana grupa sprzedała w tym roku 15,9 tys. lokali, o 0,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Rynek jest więc w coraz lepszej formie, ale do poziomów kwartalnej sprzedaży z czasów „Bezpiecznego kredytu” jeszcze brakuje.