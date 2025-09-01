Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Dla jednych rynek pracodawcy, dla innych – rynek pracownika

Aż dziewięć na dziesięć firm zamierza jeszcze w tym roku rekrutować pracowników. Nie przybędzie jednak znacząco nowych miejsc pracy i trudniej będzie o podwyżkę.

Publikacja: 01.09.2025 04:58

Dla jednych rynek pracodawcy, dla innych – rynek pracownika

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Na początek dobra informacja dla osób szukających pracy - aż 90 proc. firm zaczęło II półrocze 2025 r. z zamiarem rekrutacji nowych pracowników. Tych deklaracji jest nie tylko więcej niż na początku tego roku, gdy plany rekrutacyjne miało 86 proc. firm, ale też więcej niż w rok wcześniej (84 proc.) - wynika z raportu firmy rekrutacyjnej Hays Poland, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Raport przedstawiający obecne trendy na rynku pracy podsumowuje wyniki badania, które od czerwca do lipca '25 objęło 600 firm oraz tysiąc specjalistów i menedżerów. Jak z niego wynika, w I połowie 2025 r. pracodawcy dużo częściej poszukiwali nowych pracowników niż planowali na początku roku. Rekrutacje prowadziło 97 proc. badanych firm podczas gdy w styczniu zapowiadało je 86 proc.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Galerie do rozbiórki, pora na parki handlowe w mniejszych miastach
Raporty ekonomiczne
Galerie do rozbiórki, pora na parki handlowe w mniejszych miastach
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Branża IT apeluje do rządu i biznesu. Chodzi o cyberbezpieczeństwo
Raporty ekonomiczne
Branża IT apeluje do rządu i biznesu. Chodzi o cyberbezpieczeństwo
Zwolnień grupowych przybywa. Czeka nas nowy rekord w 2025 roku?
Raporty ekonomiczne
Zwolnień grupowych przybywa. Czeka nas nowy rekord w 2025 roku?
Coraz więcej firm boi się powrotu szybko rosnących cen
Raporty ekonomiczne
Coraz więcej firm boi się powrotu szybko rosnących cen
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Został już tylko miesiąc do startu sytemu kaucyjnego. Nikt nie jest zadowolony
Raporty ekonomiczne
Został już tylko miesiąc do startu sytemu kaucyjnego. Nikt nie jest zadowolony
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama