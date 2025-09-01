Dla jednych rynek pracodawcy, dla innych – rynek pracownika

Na początek dobra informacja dla osób szukających pracy - aż 90 proc. firm zaczęło II półrocze 2025 r. z zamiarem rekrutacji nowych pracowników. Tych deklaracji jest nie tylko więcej niż na początku tego roku, gdy plany rekrutacyjne miało 86 proc. firm, ale też więcej niż w rok wcześniej (84 proc.) - wynika z raportu firmy rekrutacyjnej Hays Poland, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Raport przedstawiający obecne trendy na rynku pracy podsumowuje wyniki badania, które od czerwca do lipca '25 objęło 600 firm oraz tysiąc specjalistów i menedżerów. Jak z niego wynika, w I połowie 2025 r. pracodawcy dużo częściej poszukiwali nowych pracowników niż planowali na początku roku. Rekrutacje prowadziło 97 proc. badanych firm podczas gdy w styczniu zapowiadało je 86 proc.