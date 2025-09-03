Rzeczpospolita
Lawina oszustw na rynku. Mroczna strona AI

Nowe technologie w rękach przestępców stają się coraz bardziej niebezpiecznym narzędziem. Statystyki nie pozostawiają złudzeń: liczba oszustw systematycznie rośnie. Również inwestorzy powinni mieć się na baczności. Na co szczególnie uważać?

Publikacja: 03.09.2025 05:12

Katarzyna Kucharczyk

Prawie 6,6 mld dol. zarobili w 2024 r. przestępcy na fałszywych ofertach inwestycyjnych – wynika z danych FBI. Rozwój nowych technologii pomaga walczyć z przestępczością, ale działa w dwie strony. A ostatnie doniesienia napawają niepokojem.

Badacze z firmy ESET odkryli nowy typ ransomware, który wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do przeprowadzania ataków. Nie trzeba już zespołów doświadczonych programistów. Złośliwe oprogramowanie samo uruchamia lokalnie dostępny model językowy AI, który w czasie rzeczywistym tworzy złośliwe skrypty. Sztuczna inteligencja samodzielnie decyduje, które pliki przeszukać, skopiować lub zaszyfrować. To przełom w sposobie działania cyberprzestępców.

